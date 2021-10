Quinté+ du samedi 2 octobre 2021 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 2 octobre 2021 à Longchamp, le Prix du Cadran. Départ à 15h15. 13 partants. Groupe I. 4.000 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus. Le week-end de l'Arc de Triomphe est lancé avec ce quinté couru sur 4.000 mètres, ce Prix du Cadran étant l'une des plus belles épreuves mondiales réservées aux stayers.

Récent lauréat d'un groupe I à Goodwood, le 9 Trueshan traverse la Manche pour la première fois. La distance sera également une découverte pour lui, car il n'a jamais dépassé la distance de 3200 mètres. Mais la forme et l'aptitude aux pistes bien souples (il va pleuvoir tout le week-end) plaident clairement en sa faveur dans cette très belle course.

Le terrain sera également du goût du 13 Bubble Smart, qui gravit une à une les marches de la gloire et dont les limites sont inconnues. Cette jument sortie des gros handicaps sera mieux ici qu'un faire-valoir.

Notre dernière minute, le 7 Stradivarius, est le plus capé au départ de ce classique. Avec deux Gold Cup dans son escarcelle, il est un spécialiste de la distance, jugé digne l'an passé de prendre part au Prix de l'Arc de Triomphe, où il a terminé 7e. Avec Lanfranco Dettori, il va conclure à l'arrivée, c'est chose (presque) certaine.

A la recherche d'un outsider spéculatif, il convient de s'attarder sur la candidature du 3 Max La Fripouille. À neuf ans, il court avec ses enfants, si l'on peut dire. La pluie fera ses affaires. C'est un excellent finisseur capable de conserver une allocation.

Les pronostics :

9. Trueshan

13. Bubble Smart

7. Stradivarius

12. Princess Zoe

6. Skazino

10. Call The Wind

3. Max La Fripouille

La dernière minute :

7. Stradivarius

Résultats du jeudi 30 septembre à Auteuil :

La favorite de RTL reste aux portes du quinté (6e) remporté par la dernière minute. La sélection indique le Tiercé.