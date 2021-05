Quinté+ du samedi 1er mai 2021 à Saint-Cloud : les pronostics

publié le 30/04/2021 à 17:45

Prix de l'Autoroute de l'Ouest. Départ à 15h15. 15 partants. Handicap. 2.100 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Les options ne manquant pas dans ce handicap très ouvert, où le 8 Électron Libre, qui reste sur deux sorties de premier ordre, peut prétendre renouer avec le succès, pour le compte cette fois de son nouvel entraîneur.

Toujours écrasé d'argent depuis le début de saison, le 4 Haliphon reste pourtant sur trois sorties décevantes, l'avant-dernière étant meilleure toutefois que les deux autres. Dans un jour faste, il aurait la pointure de pareille épreuve, mais il faut que tout se passe bien.

Notre dernière minute, le 3 Narcos, mérite un large crédit, lui qui vient de très bien faire à ce niveau et sur cette piste. Confirmation attendue donc.

Parmi les outsiders, attention au 16 Argyron, dont la situation au poids devient franchement avantageuse, et au 11 Mansoun, qui rentre, mais sera monté par un jockey capable de le transcender.

Les pronostics :

8. Électron Libre

4. Haliphon

3. Narcos

11. Mansoun

13. By The Way

16. Argyron

12. Magnentius

La dernière minute :

3. Narcos