Quinté du samedi 17 décembre 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le samedi 17 décembre 2022 à Vincennes, le Prix Michel Thoury, Prix de Saint-James. Départ à 15h15. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.100 mètres. Grande piste. Départ à l’autostart. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Joli quinté avec d’excellents points d’appui. Notre favori, d’abord, le 11 Gaspar de Brion, qui vient de s’illustrer avec brio et qui découvre une tâche très largement à sa portée, même en s’élançant en seconde ligne, puis le 6 Giant Chief, l’un des plus rapides techniquement sur ce parcours et le 12 Oracle Tile, qui vient de se classer au sixième rang d’une préparatoire au Prix d’Amérique et qui retrouve une parcours de vitesse lui convenant mieux.

Notre dernière minute, le 15 Giboulée de Mars, évolue sur son meilleur parcours. Elle n’y a déçu qu’une fois en cinq tentatives et devrait profiter de sa condition physique actuelle pour gravir cette nouvelle marche. Notons que Franck Nivard, qu’on aurait pu voir associé à l’un des trois « Souloy » au départ, l’a préférée à ces autres possibilités.

Pour les cotes, tous les autres, peu de concurrents (sauf le 13, le 14 et le 16) pouvant être laissés de côté. Le 3 Falco Berry, plus efficace sur les longues distances, peut, par exemple, faire parler de lui, tant il est en forme actuellement...

Les pronostics :

11. Gaspar de Brion

6. Giant Chief

12. Oracle Tile

2. Al Capone Stecca

15. Giboulée de Mars

5. Always EK

3. Falco Berry

La dernière minute :

15. Giboulée de Mars

Résultats du jeudi 15 décembre à Deauville :

Le favori de RTL confirme et s’impose, la dernière minute termine au 4e rang. La sélection indique le Quarté.

