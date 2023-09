Quinté du samedi 16 septembre 2023 à Chantilly : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 16 septembre 2023 à Chantilly, le Prix du Cabinet des Livres. Départ à 15h15. 16 partants. Plat. Handicap. 1.200 mètres. Ligne droite. Bon terrain. Pur-sang de 3 ans et plus.



Nous devrions avoir un mix des petits numéros à la corde et des gros dans ce quinté, où la candidature du 12 Pradaro saute quelque peu aux yeux. Certes il est désormais âgé de 8 ans, mais il a désormais deux courses de rentrée dans les jambes et n’a jamais été aussi bien placé au poids dans cette catégorie. S’il retrouve les sensations qui étaient les siennes il y a deux ans de cela, il peut faire sien ce quinté, d’autant qu’il n’a pratiquement jamais déçu sur cette ligne droite.

Bien armé dans cette épreuve, où il présente trois de ses pensionnaires, Mathieu Boutin peut compter principalement sur le 1 Tudo Bem, qui court à une semaine et qui vient d’échouer de peu pour le succès, ainsi que sur le 6 Droit de Parole, qui a trouvé tardivement sa vocation sur les courtes distances et qui a les moyens de prendre un bel accessit ici.

L’outsider de RTL, le 14 Baba Sim, vient de causer une vive déception dans cette catégorie, sur la ligne droite de Deauville. Toutefois, il présente un excellent bilan sur celle-ci (deux podiums et trois tentatives sur les 1.200 mètres cantiliens) et peut donc espérer se racheter.



















































































































































































Les pronostics :

12. Pradaro

3. Impitoyable

2. O Trasno

1. Tudo Bem

14. Baba Sim

6. Droit de Parole

10. Khan











































































































































































L’outsider de RTL :

Résultats du jeudi 14 septembre à Fontainebleau :

On s’en sort bien dans ce Quinté très difficile, remporté par le favori de RTL, devant l’outsider de RTL (4e).

