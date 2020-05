Quinté+ du samedi 16 mai 2020 à Auteuil : les pronostics

publié le 15/05/2020 à 18:15

Après le Prix de Saint-Pourçain-sur-Sioule à Vichy, le Prix Teddy à Saint-Cloud, le Prix des Ducs de Normandie à Caen, le Prix de Chevilly à Longchamp et le Prix "En selle pour nos soignants" à Vincennes, la reprise des courses hippiques en France se poursuit à Auteuil, samedi 16 mai.

Il s'agit de la Grande course de haies de printemps (Groupe III), un Handicap sur 4.300 mètres pour 5 ans et plus. Il y a 20 partants. Le départ est prévu à 15h15.

Les pronostics :

8. Bebe d'Or

1. Deportetoi

17. Yellow Field

16. Echo de Champdoux

5. Calinight

11. Zahid

3. Danse Avec Jersey

4. Guaduloup

La dernière minute :



17. Yellow Field