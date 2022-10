Quinté du samedi 15 octobre 2022 à Auteuil: les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 15 octobre 2022 à Auteuil, le Prix du Prince d’Ecouen. Départ à 15h15. Haies. Handicap. Listed-race. 3.900 mètres. 16 partants. Chevaux de 5 ans et plus.

Venant de s’illustrer sur les haies de Compiègne à ce niveau, avec une marge certaine, le 1 Happyday est ici un favori logique, qui l’emportera à la condition de se sortir du top-weight. Derrière lui, notre dernière minute, le 13 Pharaon, mérite d’être suivi : Il sait en effet finir ses courses et surtout, il sera considérablement avantagé par l’alourdissement de la piste.

En dépit du fait qu’il fasse sa rentrée, le 2 Grand de Thaix est un bel outsider également, tandis que le 5 Valenteene, qui vient d’échouer de peu quand un quinté de juments, a déjà bien fait à ce niveau. Elle ne sera pas loin du compte, elle non plus. Quant à Hadès, c’est un jour oui et un jour non. Bien luné, il peut conclure à l'arrivée cette épreuve plaisante…

Les pronostics :

1. Happyday

13. Pharaon

2. Grand de Thaix

4. Hadès

5. Valenteene

11. Six One

14. Chichi de la Vega

La dernière minute :

13. Pharaon

Résultats du jeudi 13 octobre à Longchamp :

Le favori de RTL est cinquième, la dernière minute deuxième, deux outsiders mettant la sélection à genoux.

