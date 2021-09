Quinté+ du samedi 11 septembre 2021 à Vincennes : les pronostics

À la condition que ses principaux protagonistes aient tous bien récupéré, la ligne du 3 septembre à Vincennes s'annonce déterminante dans l'étude de ce quinté. En ce sens, il convient de reprendre le 13 ROCKY TILLY, qui lui est indissociable, et évidemment notre dernière minute, le 7 DI MAGGIO, qui cette fois s'élance en première ligne, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière.

Toutefois, en dépit de son numéro 9, il est impossible de faire à ce niveau sans notre favorite, VOYAGE D'AMOUR. Appréciant ce tracé et bonne finisseuse, elle a d'ailleurs été préférée à VICKI LAKSMY, finalement non partant, par Yoann Lebourgeois.

Quant au 11 ELMAGNIFICO DE LOU, il aurait sans doute été notre favori s'il s'était élancé en première ligne. Or ici, il hérite d'un numéro assez compliqué

Les pronostics :

9. Voyage d'Amour

11. Elmagnifico de Lou

7. Di Maggio

13. Rocky Tilly

4. Emilia Ceijy

1. Electrical Storm

12. Come on Hugo

La dernière minute :

7. Di Maggio

Résultats du jeudi 9 septembre à Longchamp :

Le favori de RTL a gagné, la dernière minute est 3e, la sélection indique le Quinté.