Quinté du samedi 10 décembre 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 10 décembre 2022 à Vincennes, le Prix Ariste Hémard. Départ à 15h15. 14 partantes. Trot attelé. Course internationale. Groupe II. 2.700 mètres. Grande piste. Juments de 4 ans.

Superbe course, évidemment, qui prépare (et qualifie) pour le Critérium Continental, groupe I qui qualifie lui-même pour le Prix d’Amérique.

Même si le 13 Inmarosa vient de terminer troisième derrière deux très bons trotteurs, cela en ne parvenant pas à sortir de leur dos, force est de reconnaître que la prestation récente du 14 Inoubliable est resté dans notre mémoire. Toujours ferrée, cette petite championne trouve là une tâche à sa portée, n’étant cette fois opposée qu’aux seules femelles.

Notre dernière minute, le 9 Isla Jet, est elle aussi en pleine forme. Raffin la délaissant au profit de notre favorite, ce que l’on comprend, il est fait appel ici à Matthieu Abrivard, qui marche sur l’eau en ce moment, pour la mener. Cela devrait bien se passer…

Côté outsiders, c’est ensuite la bouteille à l’encre. On ne peut pas ranger dans cette catégorie le 12 Idylle Speed, qui rentre, ferrée, mais avec Nivard aux commandes, mais plutôt s’intéresser aux cas du 5 Calypso di Poggio et du 10 I Love Me.

Les pronostics :

14. Inoubliable

13. Inmarosa

9. Isla Jet

8. I Want You

10. I Love Me

5. Calypso di Poggio

12. Idylle Speed

La dernière minute :

9. Isla Jet

Résultats du jeudi 8 décembre à Vincennes :

Le favori de RTL, annoncé tel un pénalty, ne manque pas sa cible. La dernière minute, arrivée 3e, a été disqualifiée pour avoir gêné un adversaire. La sélection indique le Quarté.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info