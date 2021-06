Quinté+ du mercredi 9 juin 2021 à Laval : les pronostics pour la 6e étape du GNT

publié le 08/06/2021 à 15:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 9 juin 2021 à Laval, la 6e Étape du Grand National du Trot Paris-Turf. Départ à 13h50. 16 partants. Course nationale. Groupe III. Trot attelé. 2.850 mètres. Trotteurs de 5 à 10 ans.

On approche de la moitié du circuit, avec cette 6e étape du Tour de France des Trotteurs, traditionnellement l'une des plus attrayantes et relevées du GNT. Remarqué dans l'étape précédente, au Croisé-Laroche, le 2 Crack Money ne devrait pas taper loin ici, lui qui s'est illustré à Maure-de-Bretagne. Préparé pour cet engagement, il ne devrait pas décevoir.

Bon 2e au Croisé-Laroche, et associé cette fois à Jean-Michel Bazire, le 3 Firello vise lui aussi une place sur le podium, tout comme d'ailleurs notre dernière minute, le 7 Belle Emotion. Cette dernière hérite ici d'un engagement au superbe, évitant le recul pour quelques centaines d'euros. Avec un parcours sans encombre, elle peut conserver une belle allocation, voire...

Les chevaux rendant la distance auront bien du mal à faire valoir leur qualité sur ce tracé particulier. Retenons toutefois les candidatures de quelques chevaux comme le 12 Fric du Chêne ou le 9 Golden Bridge.

Les pronostics :

2. Crack Money

3. Firello

7. Belle Emotion

5. Déesse Noire

12. Fric du Chêne

9. Golden Bridge

13. Dream de Lasserie



La dernière minute :

7. Belle Emotion

Résultats du lundi 7 juin à Vichy :

Carton rouge pour les favoris, avec un quinté d'outsiders qui a servi un rapport record dans le désordre.