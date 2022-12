Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 7 décembre 2022 à Vincennes, le Prix de Villers-Cotterêts. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.100 mètres. Grande piste. Départ à l’autostart. Trotteurs de 6 et 7 ans.

Quinté intéressant, avec de bons points d’appui et quelques pièges, qu’il convient d’éviter. Ainsi, le 5 Fulmida et le 2 Apple Wise As nous semblent-elles meilleures sur la distance que sur ce parcours de vitesse. Pas de problème de ce point de vue avec notre favori, le 6 Enjoy the Game, en pleine forme et que son driver Gabriele Gelormini connaît sur le bout des doigts.

Sur le papier, le 1 Generous Charm est capable de lui donner la répartie, au vue des lots qu’il a affrontés en province. Seule réserve, la piste, que le pensionnaire de Jérôme Chavatte découvre. Pour le reste, tout semble OK. C’est notre dernière minute.

En pleine possession de ses moyens et bien placé dans cette épreuve, le 4 Gaudepsou est un possible lauréat également, tout comme d’ailleurs les deux « Marmion », le 2 Gianina Bella et le 7 Greco Bello.

Pour sa cote et la forme de son écurie, gare au 12 M.T. Oscar. Un regret ? Oui, le 14 Zante Laser, vue dans de meilleures dispositions lors de son dernier parcours.

Les pronostics :

6. Enjoy the Game

1. Generous Charm

4. Gaudepsou

2. Gianina Bella

7. Greco Bello

11. Last Winner

12. M.T. Oscar

La dernière minute :

1. Generous Charm

Résultats du lundi 5 décembre à Vincennes :

Bon comportement du favori de RTL (4e) et de la dernière minute (2e). La sélection indique le Quinté.

