Quinté+ du mercredi 6 octobre 2021 à Angers : les pronostics

Quinté du mercredi 6 octobre 2021 à Angers - TROT ATTELE. Grand Prix Anjou-Maine - Course internationale - groupe III - 3125 mètres - Trotteurs de 5 à 10 ans. Départ à 13h50. 16 partants.

En terme de qualité, le plateau tient la route, mais ce n'est qu'un trompe l'œil car près de la moitié des partants peuvent être rayés d'un trait : soit ils font leur rentrée, soit ils ont d'autres courses dans la tête.

C'est le cas des numéros 1, 2, 6, 10, 11, 12 et 13, dont les entraîneurs accompagnent cet engagement d'un émoji rouge sur le site du Trot. Nous avons par ailleurs éliminé le 4 WHOLE LOTTA, qui rentre ferré, et le 14 CLARCK SOTHO, parce qu'il faut bien prendre un minimum de risque.

Nous sommes donc à fond sur les "Bazire", avec le 16 CLEANGAME, qui devrait s'imposer facilement devant le 15 DORGOS DE GUEZ, tandis que le 5 FAIRPLAY D'URZY, qui vient de très bien se comporter à Vincennes, est notre dernière minute. Lui va profiter crânement de sa situation de départ 25 mètres devant nos deux favoris.

Un outsider ? Pourquoi pas le 3 DREAMER BOY, qui connaît la piste et auquel la drive d'Yves Dreux vaudra de partir surcoté.

Les pronostics :

16 CLEANGAME

15 DORGOS DE GUEZ

5 FAIRPLAY D'URZY

7 GOLDEN BRIDGE

8 CARNAVAL DU VIVIER

3 DREAMER BOY

9 FLÈCHE DU YUCCA

La dernière minute :

5 FAIRPLAY D'URZY

Résultats du dimanche 3 octobre à Longchamp :

Résultats du lundi 4 octobre à Enghien : La favorite de RTL a déçu, la dernière minute également. La sélection indique toutefois le Tiercé.