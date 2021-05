Quinté+ du mercredi 5 mai 2021 à Fontainebleau : les pronostics

publié le 04/05/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 5 mai 2021 à Fontainebleau, Prix de la Forêt de Fontainebleau. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Plat. 1.100 mètres. Ligne droite. Purs-sangs de 4 ans et plus. On prend les mêmes et on recommence... ou presque. Ce quinté permet de revoir les flyers ayant disputé l'arrivée le 30 mars dernier, avec en tête de ceux-ci le 1 Mubaalegh.





Pénalisé justement pour cette victoire, notre favori avait vaincu avec de la marge et reste donc compétitif pour la victoire. Après une rentrée satisfaisante, retenons également le 8 Leonio, dont la situation au poids s'améliore et qui est associé à un top-jockey.

Carina Fey est également en vue dans cette épreuve, avec le 12 Cadorino des Place, que fera partie des favoris ici, mais également avec le 7 Naab, qui a échoué inexplicablement dans la course de référence, alors qu'il n'avait jamais échoué sur l'hippodrome bellifontain.

Notre dernière minute mettra-t-elle tout ce joli monde d'équerre ? C'est possible, car le 5 Red Fifty a très bien couru le 30 mars en se classant à la hanche de Mubaalegh, alors qu'il faisait sa rentrée, mais vient de décevoir sur la ligne droite de Chantilly. Impossible de l'écarter !



Les pronostics :

1. Mubaalegh

8. Leonio

12. Cadorino des Place

9. Tudo Bem

13. On The Sea

5. Red Fifty

7. Naab

La dernière minute :

5. Red Fifty