Quinté du mercredi 4 octobre 2023 au Mans (Sarthe) : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 4 octobre 2023 au Mans (Sarthe), le Grand Prix Anjou-Maine. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. Course internationale. Groupe III. 2.950 mètres. Trotteurs de 5 à 10 ans.

Deux chevaux de classe internationale au départ de ce grand Prix, le 16 Hohneck, à la ferrure allégée, et le 15 Hooker Berry, lauréat du Prix d’Amérique 2023, absent depuis février et qui reste ferré.

Toutefois, il s’agit pour eux d’une rentrée. Du coup, on ne garde que le premier nommé, qui est toujours à l’arrivée. Aux 25 mètres, attention également au 13 Elie de Beaufour, dont on peut dire qu’il est le régional de la course, Jean-Michel Bazire étant sarthois.

C’est donc en tête que cela se passe, avec le 6 Gitano, qui a retrouvé toutes ses sensations, et le 1 Gaspar de Brion, tous deux venant de terminer dans cet ordre à Vincennes.

Le 4 Fine Perle of Love est l’outsider de RTL. Finisseuse redoutable, elle vient de faire de très belles choses au trot monté et hérite ici de la drive d’Eric Raffin, qui devrait, vu la forme de la jument, pouvoir la hisser dans ce quinté finalement assez ouvert.



















































































































































































Les pronostics :

6. Gitano

1. Gaspar de Brion

16. Hohneck

13. Elie de Beaufour

5. Goéland d’Haufor

4. Fine Perle of Love

7. Hip Hop Haufor











































































































































































L’outsider de RTL :

4. Fine Perle of Love

Résultats du lundi 3 octobre 2023 à Enghien :

Le favori de RTL (2e) tombe sur un os. 11e, l’outsider de RTL n’a jamais pu se rapprocher.

