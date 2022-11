Quinté du mercredi 30 novembre 2022 à Deauville: les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 30 novembre 2022 à Deauville, le Prix du Château de Bayeux. Départ à 13h55. 16 partants. Plat. Handicap. 2.500 mètres. Piste en sable fibré. Pur-sang de 3 ans et plus.

Compliqué évidemment, même si la ligne du 5 novembre, où le 4 Lettyt Fight s’imposait en trois foulées, devant le 13 Just Light (4e) et le 15 Checkpoint Charlie (7e) fait figure de base dans ce quinté. Sauf incident, Just Light devrait donc confirmer, devant le 5 Baden Rocks, vis-à-vis duquel il est particulièrement bien placé, pondéralement parlant.

Notre dernière minute, le 7 La Roselière, vient de décevoir dans un quinté dont elle était déjà notre dernière minute. Rallongée dans celui-ci, elle peut prétendre se réhabiliter, elle qui évolue ici dans son jardin. Pour leurs cote, attention au 9 Bazoques et au 1 Révoltée, cette dernière insistant dans cette catégorie plutôt qu’à l’étage supérieur, signe que son entraîneur l’estime à même de pouvoir y briller encore...

Les pronostics :

13. Just Light

5. Baden Rocks

15. Checkpoint Charlie

9. Bazoques

7. La Roselière

4. Lettyt Fight

1. Révoltée

La dernière minute :

7. La Roselière

Résultats du lundi 28 novembre à Vincennes :

La favorite de RTL déçoit. La dernière minute, 5e, se réhabilite timidement.

