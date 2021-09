Quinté+ du mercredi 29 septembre 2021 à Argentan : les pronostics pour la 11e étape du GNT

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 29 septembre 2021 à Argentan, la 11e étape du Grand National du Trot. Départ à 13h50. 16 partants. Course nationale. Trot attelé. Groupe III. 2.875 mètres. Trotteurs de 5 à 10 ans.

Même s'il n'est pas drivé par son pilote attitré, le 9 Crack Money reste un favori logique, d'autant qu'il est en tête du classement de ce GNT et qu'il se plaît sur les pistes à main droite.

Derrière lui, impossible de faire sans les services du 12 Fire Cracker, qu'on devrait rapidement voir aux avant-postes aux côtés du 3 Deus Ex Machina, et du 16 Bugsy Malone, qui vient de se classer à Amiens, sans jamais pouvoir s'exprimer, dans le sillage du champion Cleangame.

Notre dernière minute, le 6 By And By, hérite ici d'un engagement en or, dont son nouveau driver, Sébastien Hardy, tentera de profiter à plein. Avec un bon parcours, il peut surprendre. Parmi les outsiders, attention au 10 Be One des Thirons, qui n'a contre lui que son grand âge, et encore.

Les pronostics :

9. Crack Money

12. Fire Cracker

16. Bugsy Malone

6. By And By

3. Deus Ex Machina

8. Bad Julry

10. Be One des Thirons

La dernière minute :

6. By And By

Résultats du lundi 27 septembre à Rouen-Mauquenchy :

La dernière minute est 3e.