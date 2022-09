Quinté du mercredi 28 septembre 2022 à Vire (Calvados) : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 28 septembre 2022 à Vire (Calvados), la 11e Etape du Grand National du Trot. Départ à 13h50. Trot attelé. Course nationale. Groupe III. 3.475 mètres. Corde à droite. 16 partants. Trotteurs de 5 ans à 10 ans.

La famille Bazire sort l’armada dans cette 11e Étape du G.N.T., avec deux éléments pour Jean-Michel, dont notre favori, le 11 Farrell Seven, et la "petite" Freyja du Pont pour son fils Nicolas. Pour les défaire, pourquoi ne pas faire confiance à notre dernière minute, le 5 Fakir de Mahey, en pleine forme actuellement et bien placé en tête, sur une petite piste en sable avantageant forcément les chevaux du premier échelon ? À ce titre, le 3 Edy du Pommereux, qui vient de pointer le bout du nez, défend également une chance intéressante.

Le 13 Echo de Chanlecy mérite crédit également, tout comme le 9 Eire d’Hélios, en tête du classement général de ce Tour de France des Trotteurs, qui reste cependant meilleure à gauche qu’à droite. Un regret ? Oui ! Le 16 Fakir du Lorault, excellent en dernier lieu et auquel rendre 50 mètres ne fera pas peur…

Les pronostics :

11. Farrell Seven

14. Fairplay d’Urzy

5. Fakir de Mahey

3. Edy du Pommereux

12. Freyja du Pont

13. Echo de Chanlecy

9. Eire d’Hélios

La dernière minute :

5. Fakir de Mahey

Résultats du lundi 26 septembre à Lyon-Parilly :

Drôle de quinté… où la dernière minute se classe bonne troisième.

