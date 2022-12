Quinté du mercredi 28 décembre 2022 à Cagnes-sur-Mer : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le mercredi 28 décembre 2022 à Cagnes-sur-Mer, le Prix de la Picardie. Départ à 13h50. 16 partants. Haies. Handicap. Listed-race. 4.000 mètres. Chevaux de 4 ans et plus.

Nous vous proposons ici une sélection avec huit chevaux, contre sept habituellement, signe que ce Quinté s’annonce particulièrement ouvert. Pour grossir le trait, nous regrettons de n’avoir pu mettre (presque) tous les autres…

Favori de notre sélection en dernier lieu, nous reprenons sans hésitation le 16 Rock and Roll, qui n’aurait pas été loin du compte s’il avait pu éviter la chute, causée par un adversaire tombé devant lui.

En bas de tableau également, le 14 Picnic reste sur deux succès d’affilée. En pleine forme, il peut se révéler à ce niveau : c’est notre dernière minute.

Des trois chevaux que présente Yannick Fouin, nous n’avons retenu que le 1 King of Run, meilleur sur les haies qu’en steeple où il vient toutefois de bien se comporter, et le 7 Monty Saga, qui reste sur deux performances dignes d’intérêt. Matthieu Pitart est lui doublement représenté. Le 5 Halo on Fire est sa meilleure cartouche, avec sur le dos le jockey de ce meeting, Dylan Ubeda, et sur la tête les œillères australiennes, avec laquelle il avait brillé la seule fois où il en était muni…

Les pronostics :

16. Rock and Roll

5. Halo on Fire

14. Picnic

2. Le Petit Nice

1. King of Run

3. Saignon

7. Monty Saga

8. Numerus Borget

Le dernière minute :

14. Picnic

Résultats du lundi 26 décembre à Deauville :

Pas de problème pour le favori de RTL qui s’impose de peu mais sûrement. Quant à la dernière minute, classée 10e, elle a été gênée dans le tournant final.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info