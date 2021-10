Retrouvez les résultats du quinté du mercredi 27 octobre à Enghien-Soisy, le Prix de Pomarez. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. 2.875 mètres. Trotteurs de 6 à 9 ans. Il fallait jouer le 3 Equiano, le 4 Farinelli Paulois, le 12 Fleuron d'Acadie, le 14 Emencourt Blequin et le 13 Eusebio d'Heripre.

Sur RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Autant vous le dire, ce n'est pas une course passionnante, avec des favoris quoi qu'on en dise friables et des outsiders qui restent difficiles à cerner. Le 9 Enzo d'Azif, déferré des quatre pieds pour la première fois de sa carrière, est un favori logique. L'engagement est bon, le driver le connaît bien et il semble apprécier ce champ de courses.

Toutefois, il n'est pas un modèle de sécurité du point de vue des allures. Son cadet, le 4 Farinelli Paulois, a déjà gagné sur cette piste et s'annonce redoutable dans cette catégorie, tout comme, au second poteau, le 12 Fleuron d'Acadie, capable de faire afficher une belle cote s'il reste sage.

Notre dernière minute, le 2 Duc d'Idée, vient de décevoir sur cette piste alors qu'il était notre grand favori. On le rachète car Eric Raffin lui renouvelle sa confiance. Le meilleur pilote de France ne peut pas se tromper deux fois. Attention enfin au 3 Equiano, dont les limites dans ce genre de courses ne sont pas connues.

Les pronostics :

9. Enzo d'Azif

3. Equiano

4. Farinelli Paulois

14. Emencourt Blequin

13. Eusebio d'Heripre

2. Duc d'Idée

12. Fleuron d'Acadie

La dernière minute :

Résultats du lundi 25 octobre à Marseille-Borély :

La favorite de RTL est 2e, les deux premiers de la sélection forment le couplé gagnant, la dernière minute court mal.