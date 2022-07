Quinté+ du mercredi 27 juillet 2022 à Enghien : les pronostics

Retrouvez les pronostics d'Equidia pour le quinté du mercredi 27 juillet 2022 à Enghien, le Prix du Médoc. Départ à 20h15. 13 partants. Trot. 2.850 mètres. Chevaux âgés de 7 à 10 ans.

En dépit d’une faute au départ, le 8 Farrell Seven vient de refaire surface sur cette piste en s’imposant brillamment dans le Quinté+ du 13 juillet, dans la réduction de 1'11"7, soit son nouveau record personnel. Sur sa lancée, ce pensionnaire de Jean-Michel Bazire semble ici en mesure de combler victorieusement son handicap de 25 mètres.

Au top de sa condition, le 2 Falcao de Chenu retrouve un parcours où il demeure invaincu en deux courses. À juste titre, il aura des partisans avec le 13 Doux Parfum, idéalement situé au plafond des gains, à l’image du 12 Déesse Noire, récente 3e d’un lot de qualité sur ce même tracé.

Respectivement 4e et 5e du Quinté+ du 13 juillet, le 6 Divine de Navary et le 13 Eliska Berry viseront encore un bon classement. Elles compléteront notre choix avec le 10 Fly Speed, à reprendre, et le doyen, le 10 Crack Atout, toujours ingambe du haut de ses 10 ans.

Les pronostics :

8. Farrell Seven

2. Falcao de Chenu

13. Doux Parfum

12. Déesse Noire

6. Divine de Navary

7. Eliska Berry

10. Fly Speed

3. Crack Atout

La dernière minute :

8. Farrell Seven

Le cheval à suivre : Farrell Seven, 7 ans et toujours impressionnant

Son profil : le pensionnaire de Jean-Michel Bazire donne toujours le meilleur de lui-même. Il vient de le prouver dernièrement à Enghien, en pulvérisant son record. Plusieurs tactiques sont envisageables avec lui, attendre ou animer les débats. Même s'il rend 25 m, il peut, à nouveau, s’imposer en patron ce mercredi à Enghien.

L’avis de son driver, Nicolas Bazire : "Après une petite frayeur au départ, Farrell Seven s’est baladé la dernière fois. Il reste un peu coquin. S’il ne fait pas de bêtise, il est à même de doubler la mise".

La statistique : en deux courses sur l'hippodrome d'Enghien, il s'est imposé à chaque fois. Toutefois, c'était sur un parcours de vitesse (2.150m). Cette fois-ci, la distance est rallongée et il va donc découvrir ce tracé de 2.850m corde à gauche.

Ses chronos en compétition : Farrell Seven vient de pulvériser son propre record à Enghien, le 13 juillet dernier. En remportant le Prix de l'Opéra (Quinté +), il a signé un chrono de 1'11’"7 ! Mais cela était sur 2.150 mètres. Sur la distance qui nous intéresse (2.850m), le dernier chrono référence de l'élève de Jean-Michel Bazire est de 1'13"5, le 11 juin à Paris-Vincennes.

La forme du moment : son succès dans le Prix de l'Opéra (Quinté +) le 13 juillet dernier à Enghien fait de Farrell Seven, l’un des chevaux les plus en vue dans cette épreuve. Il est revenu sur le devant de la scène, après trois courses assez décevantes. Cet hongre de 7 ans est en forme et semble capable d'aligner un deuxième succès consécutif.

L’avis d'Hervé Engel, journaliste d’Equidia : "En dépit d’une faute au départ, ce pensionnaire de Jean-Michel Bazire vient de refaire surface ici même en s’imposant brillamment dans le Quinté+ du 13 juillet, dans la réduction de 1'11"7, soit son nouveau record personnel. Base logique".

