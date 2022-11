Quinté du mercredi 23 novembre 2022 à Rouen-Mauquenchy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 23 novembre 2022 à Rouen-Mauquenchy, la 14e et dernière étape du Grand National du Trot. Départ à 13h55. 16 partants. Trot attelé. Course nationale. Groupe III. 2.850 mètres. Corde à gauche. Trotteurs de 5 à 10 ans

Sept chevaux dans notre sélection, et deux regrets, le 3 Gamay de l’Iton et le 8 Dona Viva. Le premier découvre la piste mais est en forme, tandis que la seconde se laisse tenter par le bel engagement qu’elle découvre. Battu au sprint à Nantes par Echo de Chanlecy, absent ici, le 9 Goéland d’Haufor aura à juste titre les faveurs des parieurs, cela même s’il n’est que plaqué des quatre pieds et non déferré.

Notre dernière minute, le 10 Django du Bocage est actuellement troisième au général, derrière le 9 Eire d’Helios, qui court ici sans chance, et Echo de Chanlecy, justement. S’il s’imposait, il prendrait la tête de ce GNT. Tout autre classement le rapprocherait des deux leaders au général. Appréciant cet anneau, il va donc vendre très chèrement sa peau.

Parmi les bons outsiders, retenons le 2 Flower by Magalou, invaincue en deux tentatives ici et en pleine forme, ainsi que le 13 Duel du Gers, qui reste sur deux performances de choix dans des lots de valeur supérieure. Attention toutefois, il a couru deux fois ici, pour autant de « bulles ». Le retenir oui, mais pas sans hésitation…

La Finale de ce Grand National du Trot aura lieu le dimanche 4 décembre prochain, à Vincennes.

Les pronostics :

4. Goéland d’Haufor

10. Django du Bocage

2. Flower by Magalou

7. Falco d’Havaroche

13. Duel du Gers

6. Edy du Pommereux

1. Fragonard Délo

La dernière minute :

10. Django du Bocage

Résultats du lundi 21 novembre à Vincennes :

La dernière minute est 2e, juste devant le favori de RTL.

