Quinté+ du mercredi 23 mars 2022 à Lisieux : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du mercredi 23 mars 2022 à Lisieux, le Prix Roger Ledoyen. Départ à 13h55. 16 partants. Trot attelé. 2.725 mètres. Trotteurs de 6 à 11 ans. Il fallait jouer le 7, 12, le 3, le 9 et le 4

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Ce n'est pas le quinté de l'année, loin s'en faut, mais il y aura un vainqueur et une combinaison gagnante au quinté. Notre favorite, le 7 Gaia d'Occagnes, est la seule six ans au départ. Régulière en diable et ne commettant jamais de faute, c'est une base absolue à ce niveau.

Jugé sur ses performances de la fin d'hiver à Vincennes, le 12 Eddy du Pommereux sera racheté sans hésitation, tandis que l'on accordera également notre confiance au 13 Calimero du Thiole, qui vient de bien se comporter dans l'étape du Grand National du Trot à Amiens.

Le moins riche de ce lot hétéroclite, le 1 Espion de Bouere, semble être un bel outsider, vu le niveau d'ensemble.

Les pronostics :

7. Gaia d'Occagnes

12. Eddy du Pommereux

13. Calimero du Thiole

3. Elite d'Erable

6. Caiman du Citrus

1. Espion de Bouere

4. Crack Atout

La dernière minute :

13. Calimero du Thiole