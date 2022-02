Quinté+ du mercredi 23 février 2022 à Cagnes-sur-Mer : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du mercredi 23 février 2022 à Cagnes-sur-Mer, le Prix de Sainte-Maxime. Départ à 13h55. 15 partants (le 8 Nottingham est non partant). Plat. Handicap. 1.600 mètres. Piste en Sable Fibré. Purs-sangs de 4 ans et plus. Il fallait jouer le 2, le 14, le 11, le 9 et le 3.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Pour une fois, nous avons des lignes, deux récents quintés pouvant servir de références fiables afin d'étudier celui-ci. Notre favorite, le 5 Quartilla, vient de bien courir à ce niveau à deux reprises justement. Bien lotie au départ et associée à Christophe Soumillon, c'est une belle possibilité, tout comme d'ailleurs le 14 Marrakech Moon, qui sera muni d'œillères pleines pour la première fois. Il peut aller loin dans cette conformation.

Notre dernière minute, le 4 Mandarin, est le moins expérimenté de la course, mais pas le moins doué. Parce qu'il progresse régulièrement, il peut conclure en beauté son meeting : c'est notre dernière minute. Chez les outsiders, attention au 6 Droit de Parole, qui rentre, mais avec Franck Blondel en selle, un profil qui n'est pas sans rappeler celui d'un certain Belgian Prince.

Les pronostics :

5. Quartilla

9. Total Knockhout

4. Mandarin

14. Marrakech Moon

6. Droit de Parole

2. Dantes

16. Qu'Hubo

La dernière minute :

4. Mandarin

Résultats du lundi 21 février à Vincennes :

Le favori de RTL a gagné, la dernière minute est 3e, dans un quinté introuvable.