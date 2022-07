Quinté+ du mercredi 20 juillet 2022 à Vichy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Equidia pour le quinté du mercredi 20 juillet 2022 à Vichy, le Prix Impératrice Eugénie. Départ à 20h15. 15 partants. Plat. Pouliches et poulains de 3 ans.

Lors de son avant dernière sortie à ParisLongchamp, le 9 Watch It avait rapidement baissé de pied pour finir, fin mai, pour ses débuts au niveau handicap. À sa décharge, il faut dire qu’il effectuait ce jour-là une rentrée. Toujours à la recherche d’un premier succès public et muni d’œillères, ce pensionnaire de Christophe Ferland peut fort bien nous montrer un tout autre visage ici, à l’occasion de son premier essai sur la distance.

Respectivement 3e et 2e d’une Classe 2 le 21 juin à Lyon-Parilly, le 5 Blues Rock et le 2 Saison Froide formeront l’opposition avec le 10 Shimura, qui a repris de la fraîcheur depuis son succès du 7 mai à Dax. Restant également sur une victoire à La Teste, le 13 Première Ligne peut surmonter sa pénalité. Tous deux parés de la casaque de Jean-Claude Seroul, le 8 Tounsivator et le 7 Grand Tatakan compléteront notre choix avec Aude (6), compagne de boxes de notre favori.

Les pronostics :

9. Watch It

5. Blues Rock

2. Saison Froide

10. Shimura

13. Première Ligne

8. Tounsivator

7. Grand Tatakan

6. Aude

La dernière minute :

2. Saison Froide

Saison Froide, prête à climatiser le Quinté ?

Son profil : Saison Froide a franchi les étapes une par une. Après avoir remporté son maiden à Marseille-Borély, elle s’est adjugée son premier handicap à Salon-de-Provence. Façonnée en province, la pensionnaire de Patrice Cottier apprécie la distance reine des 2.400 mètres.

L’avis de son entraîneur, Patrice Cottier : "Saison Froide fait toutes ses courses. Elle a vu sa valeur handicap augmenter à la suite de son succès de Salon-de-Provence, mais elle est en plein progrès. Cette tentative aura valeur de test".



Sa statistique : 100%. Après cinq courses disputées, Saison Froide a toujours terminé dans les cinq premiers. Pour le moment, sa musique est : cinq courses, deux victoires et un place.

Ses chronos en compétition : le 6 juin dernier, Saison Froide remportait son premier handicap à Salon-de-Provence. La fille de Sri Putra réalisait un chrono de 35"57 dans les 600 derniers mètres de la course. Si on compare aux chronos des autres partants de ce Quinté, elle signe le quatrième temps référence derrière Zilya (35"56).



Sa forme du moment : sa dernière apparition date du 21 juin dernier, où elle était redescendue de catégorie et finissait deuxième d’une Classe 2. Saison Froide revient donc au niveau handicap après un petit mois de pause et une pénalisation de cinq livres qui n’inquiète pas forcément son entourage. Jugée sur sa victoire à Salon-de-Provence, elle apprécie plutôt la distance. Elle partira à la corde 1, ce qui pourrait l’avantager dans ce parcours.



L’avis de Guillaume Luyckx, journaliste d’Equidia : "Plaisante lauréate d’un handicap à Salon-de-Provence le 6 juin, cette pensionnaire de Patrice Cottier n’a trouvé que Mia Boy pour l’empêcher de doubler la mise 15 jours plus tard dans une Classe 2 à Parilly. Sur sa lancée, elle mérite de nouveau crédit".

