Quinté du mercredi 2 août 2023 à Enghien : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du mercredi 2 août 2023 à Enghien, le Prix de Grigny. Départ à 18h00. R1C4. 16 partants. Trot. Attelé. Course F. Européenne. 2150 mètres. départ à l’autostart. Corde à gauche. Pour Trotteurs de 6 à 9 ans inclus.

Les trotteurs reprennent le pouvoir ce mercredi sur l’hippodrome d’Enghien-Soisy. On a fait le plein de partants dans le Quinté+ du jour, dans lequel la délégation étrangère semble particulièrement bien armée.

L’entraîneur suédois Markus Svedberg pourrait détenir les clés de cette épreuve, où il est doublement représenté. Sa préférence va au 6 Certainly, qui vient de débloquer son compteur de succès sur notre sol, à Lisieux. La ligne est bonne puisqu’il devançait un certain Elvis d’Auvrecy, qui a confirmé par un trophée ici même. Son compagnon de boxes, le 13 Kimi Di Quattro, a devancé la plupart de ses rivaux du jour dans l’épreuve de référence, à Vincennes, le 30 juin. Il a depuis dicté sa loi sur l’herbe d’Abbeville, rendant les mètres à Hold Up Nocturne, qui a également brillé depuis.

Le 3 Brillant Ferm s’est classé troisième, sur le parcours qui nous intéresse, le 20 avril. Ses chronos plaident en sa faveur et il pourra compter sur son bon numéro derrière les ailes de la voiture. Sur un nuage depuis de nombreuses semaines, le 1 Hercule de Léau apparaît comme la meilleure chance tricolore. Le couloir un est un avantage pour le pensionnaire d’Alexandre De Jésus, qui aime courir à l’économie.

Le 10 Bahia Del Circeo ne doit pas être condamnée sur son récent faux pas, où elle n’a pas bénéficié d’un parcours favorable. Elle retrouve Franck Nivard, avec qui elle s’est imposée sur un parcours similaire fin avril sur le mâchefer parisien. Elle constitue notre outsider pour cette épreuve.

Le 4 Staro Mojito semble barré par les six ans, mais il est en forme et s’est classé deuxième pour sa seule tentative sur ce tracé. Pour conclure, le 2 Hermès Ludois a plus de références sur les parcours de tenue. Néanmoins, confié à Alexandre Abrivard et en forme, il ne doit pas être négligé pour les places.



































Les pronostics :

6. Certainly

13. Kimi Di Quattro

3. Brillant Ferm

1. Hercule de Léau

10. Bahia del Circeo

4. Staro Mojito

2. Hermès Ludois



































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

10. Bahia del Circeo





Résultats du lundi 31 juillet 2023 à Dieppe :

Bon comportement de l’outsider de RTL qui a obtenu une plaisante 3e place à 13/1. Quant à notre favori, il a terminé plaisamment à la cinquième place.