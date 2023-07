Quinté du mardi 1er août 2023 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du mardi 1er août 2023 à Deauville, le Prix du Secours Populaire Français – Prix de la Villa Lucie. Départ à 18h00. R1C8. 16 partants. Plat. Classe 2. Première épreuve. Handicap divisé. Réf : + 17. 1400 mètres. Piste en sable fibré. Terrain : standard. Corde à droite. Pour galopeurs de 4 ans et plus.

Nous sommes de retour à Deauville ce mardi, qui accueille la réunion principale de la journée. Les 16 concurrents de notre Quinté+ vont en découdre sur un parcours de vitesse, à savoir les 1400 mètres de la piste en sable fibré. Le 2 Nesr Shalghoda a couru au niveau groupe à 3 ans. Après un break nécessaire, il est revenu au sommet de son art cette année. Il n’a jamais déçu sur le sable deauvillais en quatre tentatives, dont deux victoires.

Le pensionnaire de Romain Le Dren Doleuze peut faire mouche d’emblée dans les handicaps. Le 10 Principe a également été écarté plusieurs mois des pistes et ce break lui a été profitable, au vu de ses dernières prestations. Même si sa meilleure distance est certainement le mile, il a des références sur 1400 mètres. Sa seule prestation sur le sable a donné lieu à un trophée.

Cinquième de cette épreuve l’an dernier, alors qu’il avait hérité de la corde 16, le 6 Lanaken est nettement mieux loti ici, puisqu’il s’élance de la stalle 1. Après deux accessits d’honneur à ce niveau au cours des dernières semaines, il mériterait d’y trouver son jour. Lauréat d’un événement sur cette piste fin 2022, le 3 Ozan a montré à cinq ans qu’il était toujours compétitif, malgré la pénalisation. Adepte de la course en avant, il peut aller loin.

Le 15 Woff constitue une bonne acquisition à réclamer. Il a séduit pour son retour dans ce genre de tournois à Angers. Il a des références sur le sable. C'est notre outsider du jour. Le 1 Hot Spot a déjà remporté deux courses support d'événement dans sa carrière. Il a renoué avec la palme en dernier lieu à Dax et aborde cette épreuve avec beaucoup de fraîcheur. Le 12 Ciccio Boy ne tient plus dans sa peau actuellement et va encore vendre chèrement sa peau pour les places.























Les pronostics :

2. Nesr Shalghoda

10. Principe

6. Lanaken

3. Ozan

15. Woff

1. Hot Spot

12. Ciccio Boy



































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

15 Woff





Résultats du dimanche 30 juillet 2023 à Deauville :

Le préféré de RTL n’a pas été en mesure de se montrer menaçant (9e), alors que l’outsider de RTL a joué de malchance, ne pouvant s’exprimer que tardivement (6e).