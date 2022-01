Quinté+ du mercredi 19 janvier 2022 à Cagnes-sur-Mer : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du mercredi 19 janvier 2022 à Cagnes-sur-Mer, le Prix de Cannes. Départ à 13h45. 14 partants (le 6 Mountains Blues et le 15 Mad Whip sont non partants). Handicap. Plat. 1.500 mètres. Gazon. Purs-sangs de 4 ans. Il fallait jouer le 9, le 7, le 3, le 10 et le 4.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Le meeting de plat ayant commencé lundi sur la Riviera, c'est le premier quinté qui nous y est proposé. La distance est courte, le terrain bien souple, d'où la priorité laissée ici aux chevaux les mieux placés au départ... sauf pour notre favori, le 11 Marrakech Moon.

Celui-ci a cependant été préparé spécialement pour cette épreuve, où, bien placé sur l'échelle des valeurs pour sa première participation à un handicap, il ne devrait pas décevoir. Notre dernière minute, le 3 Doctor Carl, vient d'être pénalisé, mais il est associé à Christophe Soumillon, ceci devant compenser cela.

De bons outsiders sont à pointer, tel, par exemple, le 11 Krishnadargent, qui défend les couleurs d'Antoine Griezmann et qui semble capable de se révéler à ce niveau.

Les pronostics :

13. Marrakech Moon

3. Doctor Carl

7. Danilova

16. Hoolong

8. Oasis Cove

9. Masterboy

11. Krishnadargent

La dernière minute :

3. Doctor Carl

Résultats du lundi 17 janvier à Pau :

La dernière minute a gagné.