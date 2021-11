Quinté+ du mercredi 17 novembre 2021 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 17 novembre 2021 à Deauville, le Prix des Poiriers. Départ à 13h55. 16 partants. Handicap. Plat. 2.500 mètres. Piste en Sable Fibré. Purs-sangs de 3 ans et plus. Tenez-le vous pour dit, ce Quinté va payer, tant il s'annonce compliqué.

En tête de notre sélection, le 15 Saint Nicolas vient de bien faire sur plus court à Lyon-La Soie. Pour lui, ici, c'est la course visée. Dans la même zone de poids que la sienne, on trouve le 14 By My Side, qui vient chercher la récompense de ses efforts récents sur cette surface, où il ne s'est produit qu'une fois et où il avait échoué.

Quant au 8 Saam, il a l'avantage d'avoir brillé sur la surface, d'être correctement placé au départ et de se présenter ici au top de sa forme. C'est notre dernière minute. Le 9 Piet est un outsider amusant, qui dépend d'un effectif en forme. Méfiance !

Les pronostics

15. Saint Nicolas

14. By My Side

8. Saam

11. Gentiana Bella

9. Piet

5. Magical Forest

4. Checkpoint Charlie

La dernière minute

8. Saam

Résultats du Lundi 15 novembre à Bordeaux :

Nous avions annoncé une course de drivers plus que de jockeys. Nous avions vu juste mais nous n'avons pas été fidèle jusqu'au bout à ce propos, Nicolas Bazire terminant 4e à près de 100 contre 1. Le favori de RTL termine 7e, la dernière minute 5e, la sélection indique le Tiercé.