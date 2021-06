Quinté+ du mercredi 16 juin 2021 à Saint-Cloud : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 16 juin 2021 à Saint-Cloud, le Prix de Beaumesnil. Départ à 13h50. 14 partants. Handicap. Plat. 2.000 mètres. Purs-sangs de 3 ans. En cette journée de canicule, sur une piste évidemment ferme, l'énigme que nous propose Saint-Cloud n'a évidemment rien d'évident.

Toutefois, le 9 Weddell Sea, qui vient de réussir ses premiers pas dans cette catégorie, ne devrait pas être en reste, lui qui a cette fois tiré un bon numéro dans les boîtes de départ. Derrière ce bon point d'appui, on se méfiera du 3 Brok, qu'une piste plus souple aurait arrangé mais qui est en pleine forme, et de l'autre "Fabre" de la course, le 4 Friendly Face.

Notre dernière minute, le 12 Amourdargent, est inconnue au bataillon, elle qui a appris son métier en province. Cela étant, le style de son dernier succès sur la distance était plus qu'intéressant. Plutôt correctement traitée sur l'échelle des valeurs, elle peut surprendre à une cote spéculative.

Attention également au 1 Shut The Box : avec les œillères pleines pour la première fois et le 1 à la corde, il pourrait bien tenter de le faire de bout en bout.

Les pronostics :

9. Weddell Sea

10. Îlot Secret

3. Brok

12. Amourdargent

4. Friendly Face

11. Bazoques

1. Shut The Box



Résultat du lundi 14 juin à Caen :

Le favori est 2e, la dernière minute 3e, la sélection indique le Quarté.