Quinté du mercredi 14 décembre 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 14 décembre 2022 à Vincennes, le Prix Poitou-Charentes. Départ à 13h55. 15 partants. Trot attelé. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 7 à 10 ans.

Si l’on peut raisonnablement faire l’impasse sur les chances des numéros 2 et 7, voire sur celles du 13, les douze trotteurs restants ont tous les moyens de conclure à l’arrivée. Nos faveurs se portent ici sur le 12 Fifty Five Bond, ultra-régulier ces derniers temps et à l’aise sur ce parcours. Il ne devrait donc pas avoir de souci pour rendre la distance.

En tête, le choix d’Eric Raffin, qui drive le 11 Easton of my Life, semble être le bon même si le cheval n’a pas revu la grande piste de Vincennes depuis 2019. Il avait dans ces années-là prouvé qu’il en avait l’aptitude. L’engagement étant de premier ordre, c’est un lauréat possible, également.

Jugé sur ce qu’il a fait de mieux cet été et cet automne, le 8 Faubourg mérite crédit, tandis que notre dernière minute, le 6 Flamme Vive, vient de se faire remarquer à ce niveau, manquant de peu de s’illustrer. Une confirmation de sa part est plus que probable.

Pour la cote, mais pas qui, attention au 10 Dragster de Bomo, qui va surprendre, et au 1 Esteban Jiel, meilleur sur la vitesse, certes, mais préféré à d’autres par Matthieu Abrivard. Si ce n’est pas un indice, ça…

Les pronostics :

12. Fifty Five Bond

11. Easton of my Life

8. Faubourg

6. Flamme Vive

15. Eileen

10. Dragster de Bomo

1. Esteban Jiel

La dernière minute :

6. Flamme Vive

Résultats du lundi 12 décembre à Cagnes-sur-Mer :

Le favori de RTL se fait souffler la victoire sur le poteau. La dernière minute est 7e, dans une course décapitée par les chutes.

