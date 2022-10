Quinté du mercredi 12 octobre 2022 à Enghien-Soisy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 12 octobre 2022 à Enghien-Soisy, le Prix des Gobelins. Départ à 13h50. Trot attelé. Femelles. 2.875 mètres. 16 partantes. Juments de trot de 7 à 10 ans.

Réplique du quinté couru ici ce lundi, mais cette fois avec les juments, ce Prix des Gobelins devrait à l’inverse sourire aux engagées du deuxième échelon, à commencer par notre favorite, le 16 French Way of Life, dont c’est peu dire qu’elle n’a pas forcé son talent récemment à Vincennes, dans un quinté où elle comptait parmi nos favorites.

Derrière elle, la candidature du 8 Féline De Lavau sent le souffre. L’engagement est de premier ordre, juste à la limite du recul, elle est très trotteuse, apprécie les longues distance et est menée par Franck Nivard. C’est notre dernière minute.

Parmi les juments venant du Centre-Est, nous n’avons retenu que l’excellente Flicka Julry (le 14), à laquelle on ne peut définitivement rien reprocher, puisqu’elle fait toutes ses courses. Avec Matthieu Abrivard au pilotage, le 6 Ermine du Lude est une belle chance, tout comme le 5 For Loving You, plus spéculative...

Les pronostics :

16. French Way of Life

8. Féline De Lavau

14. Flicka Julry

9. Fillette Del Green

12. Fille du Chene

6. Ermine du Lude

5. For Loving You

La dernière minute :

8. Féline De Lavau

Résultats du lundi 10 octobre à Enghien :

Le favori de RTL ne rencontre pas d’opposition, la dernière minute était pleine de gaz quand elle a fait la faute dans la ligne droite.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info