Quinté+ du mercredi 10 novembre à Nantes : les pronostics pour la 13e étape du GNT

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 10 novembre à Nantes, la 13 étape du Grand National du Trot. Départ à 13h55. 16 partants. Course nationale. Trot attelé. Groupe III. 3.000 mètres. Trotteurs de 5 à 10 ans.

Très belle course avec le 16 Cleangame, vainqueur de cette course en 2018 et 2019, qui devrait parvenir à rendre victorieusement 50 mètres. Derrière le meilleur hongre d'Europe, les chevaux du premier échelon s'imposent, notamment avec les deux très bons F que sont le 7 Fakir Mérité et le 8 Fly Speed.

Notre dernière minute, le 4 Doux Parfum, est associée à Eric Raffin, le meilleur driver du circuit. Il peut gagner sur un malentendu, évidemment, mais il doit être envisagé pour la troisième ou quatrième place. Au deuxième échelon, on peut jouer le 13 Fric du Chêne, mais du bout des doigts seulement.

Les pronostics :

16. Cleangame

7. Fakir Mérité

4. Doux Parfum

8. Fly Speed

1. Eddy du Vivier

5. Destin Carisaie

13. Fric du Chêne

La dernière minute :

4. Doux Parfum

Résultats du lundi 8 novembre à Vincennes :

En forme, la dernière minute a fait illusion pour la victoire et se classe 2e. La sélection indique l'ordre du Tiercé.