Quinté du mardi 8 août 2023 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du mardi 8 août 2023 à Deauville, le Prix de Bayeux. Départ à 18h00. R1C3. 15 partants. Plat. Classe 2. Première épreuve. Handicap divisé. Réf : + 18,5 ; + 21,5. 1600 mètres. Lignes droite. Gazon. Terrain : Bon souple. Pour galopeurs de 3 ans et plus.

On poursuit la série en terres normandes ce mardi, puisque l’hippodrome de Deauville accueille un nouvel événement, le Prix de Bayeux. Arrivé dans l’Hexagone en fin d’hiver, le 4 Bullace n’a pas manqué ses premiers pas en France, s’imposant facilement à Montluçon-Néris-les-Bains. Il a confirmé depuis et a séduit pour ses débuts dans les Quinté+, le 14 juillet à ParisLongchamp. À cette occasion, il dominait bon nombre de ses adversaires du jour.

Le 9 Ends Of The Earth n’a pas été bousculé depuis le début de sa carrière et a assurément une épreuve de ce genre dans les pattes. Il découvre des conditions intéressantes face à ses aînés. Gare à lui ! Le 3 Highbari n’a plus à faire ses preuves dans ce genre de tournois. Cinquième de cette même épreuve l’an dernier en 38,5 de valeur, il peut faire encore mieux ce mardi avec un demi kilo de moins.

Ancien pensionnaire de Nicolas Caullery, le 8 Chance a changé d’environnement suite à sa victoire à réclamer du 8 juin. Il a fait plaisir d’entrée de jeu à son nouvel entourage, terminant plaisamment dans l’épreuve de référence. Le 12 Gallant Deed nous a séduits lors de son trophée à Compiègne. S’il débute au niveau des handicaps et sur les tracés rectilignes, son potentiel nous incite tout de même à la méfiance. Notre outsider peut pimenter les rapports.

Le 7 Gaylor Senora vient d'ouvrir son palmarès dans le Temple du galop, alors qu'il n'en était qu'à son deuxième parcours de rentrée. Certes, il a été pénalisé de 5 livres, mais il ne semble pas avoir atteint sa limite. Si la piste n'est pas trop assouplie ici, il va falloir compter avec lui. Le 1 Exciting vaut mieux que l'indique sa dernière prestation. Le raccourcissement de la distance ne lui posera pas de problème. Il retrouve Théo Bachelot, avec qui il a brillé début mars à Chantilly. Rachat en vue.















































Les pronostics :

4. Bullace

9. Ends Of The Earth

3. Highbari

8. Chance

12. Gallant Deed

7. Gaylor Senora

1. Exciting



































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

12 Gallant Deed







Résultats du dimanche 6 août 2023 à Deauville :

On vous a indiqué la bonne combinaison du quinté dans le désordre en seulement six chevaux. Le favori de RTL a été battu du minimum pour la victoire (2ᵉ). L’outsider de RTL prend une bonne quatrième place.