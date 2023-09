Quinté du mardi 5 septembre 2023 à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 5 septembre 2023 à Auteuil, le Prix Jean Bart. 14 partants (le 13 Nile Paris et le 16 Celestial Sands sont non partants). Départ à 13h50. Haies. Listed-race. Handicap. Terrain souple. 3.600 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

Avec une amplitude 10 kilos entre les deux top-weights et les deux bottom-weights de la course, ce Quinté devrait charrier son lot de surprise.

Notre favori, le 5 Honor Royal, étant manifestement un demi-sang de grande qualité, on se doit de lui faire confiance pour ce qui est la première marche d’importance dans sa carrière.

Le rentrant Iban Roque peut lui être opposé, même s’il ne trouvera pas le terrain très souple dans lequel il est le plus performant pour cette rentrée après 11 mois d’absence.

L’outsider de RTL, le 14 Super Flam, avait bien gagné sur ce parcours il y a juste un an. En forme, il peut profiter de son petit poids et de son bon jockey pour disputer l’arrivée.

Le 12 Dschingis First est également sélectionnable. Ce sauteur entraîné en Tchéquie a montré de belles choses sur notre sol et peut également faire parler de lui à très belle cote.



















































































































































































Les pronostics :

5. Honor Royal

8. Iban Roque

14. Super Flam

2. Saint Langis

7.Geeling Sport

1. Eximia

12. Dschingis First











































































































































































L’outsider de RTL :

14. Super Flam

Résultats du dimanche 3 septembre 2023 à Longchamp :

Plouf... Le favori de RTL n’est que 6e, l’outsider de RTL 10e, n’étant jamais pu quitter le sillage de notre préféré.

