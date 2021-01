Quinté+ du mardi 5 janvier 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 04/01/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 5 janvier 2021 à Vincennes, le Prix de Poitiers. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 8, 9 et 10 ans.

Notre favori, le 14 Dexter Chatho, paraît un peu déclassé dans cette épreuve, lui qui cherche sa course depuis le début du meeting. Pas de doute, à relire la liste des partants, cela devrait être le jour J.

Derrière c'est ouvert, avec quelques bons huit ans comme le 10 Défi Pierji, qui est sur la montante, le 11 Digne et Droit, qui vient de pointer le bout du nez dans cette catégorie, et le 12 Dollar Soyer, qui vient cependant d'être déclaré non partant pour un souci finalement bénin.

Baron Daidou va défendre chèrement ses chances

Notre dernière minute, le 2 Baron Daidou, reste à 10 ans l'un des concurrents ayant paradoxalement le moins couru dans sa longue carrière. Etincelant en novembre, où il s'imposait à la cote de 77 contre 1 dans un lot qui nous semble un peu mieux composé que celui-ci, il va encore défendre chèrement ses chances, à une cote élevée.

Il n'y aurait rien à dire s'il confirmait sa dernière victoire : il a déjà bien couru sur ce parcours, dans des lots de première facture. Feu, Monsieur le Baron !

Les pronostics :

14. Dexter Chatho

2. Baron Daidou

10. Défi Pierji

11. Digne et Droit

12. Dollar Soyer

3. Crescendis

15. Cyriel d'Athom

La dernière minute :

2. Baron Daidou

Résultats du dimanche 3 janvier :

Le favori de RTL a gagné, la dernière minute a déçu, assez cruellement, il faut bien l'avouer. La sélection indique le Quarté.