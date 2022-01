Quinté+ du mardi 4 janvier 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 4 janvier 2022 à Vincennes, le Prix de Poitiers. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 8, 9 et 10 ans.



À part les doyens de l'épreuve, les numéros 1,3 et 4, tous les autres ont une chance, à commencer par notre favori, le 11 Evariste du Bourg, qui tente la passe de quatre avec Éric Raffin au sulky. Entraîné dans le Sud-Est, il présente un bilan plus que positif sur la grande piste de Vincennes, avec trois succès et une troisième place en cinq tentatives.

Même si elle est l'une des moins riches de l'épreuve, on peut voir en Eire d'Hélios, le 2, la seconde chance de l'épreuve, tant sa forme est sûre. Notre dernière minute, le 6 Equinoxe, peut également gagner, son entente avec Jean-Philippe Monclin, qui le drive en remplacement de Matthieu Abrivard, dont le retour est une question de jours, étant chose avérée.

Pour la qualité de ses fins de course, le 13 Douceur du Chêne mérite enfin de figurer dans notre sélection.

Les pronostics :

11. Evariste du Bourg

2. Eire d'Hélios

6. Equinoxe

9. Elite de Jiel

16. Dreamer Boy

13. Douceur du Chêne

8. Drop des Duriez

La dernière minute :

6. Equinoxe

Résultats du dimanche 2 janvier à Vincennes :

Le favori de RTL, qui débutait à Vincennes, déçoit en se classant 7e. La dernière minute un peu moins, mais elle n'est que 5e.