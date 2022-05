Quinté+ du mardi 31 mai 2022 à Angers : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 31 mai 2022 à Angers, le Handicap d'Angers Loire Métropole. Départ à 13h50. 14 partants (le 2 Persévérants et le 3 Harper sont non partants). Plat. Handicap. 1.600 mètres. Corde à droite. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Pas simple, sur ce tracé servant de cadre au Quinté une ou deux fois l'an... Le 8 Passalito trouve toutefois ici un bel engagement, avec un top-jockey sur le dos, Maxime Guyon. Bien placé à la corde (c'est important ici), il peut gagner. Le 9 Royal Robbins n'a certes que quatre parcours dans les jambes, mais il a chaque fois "joué main ouverte" et a déjà signé deux succès. Sa révélation est probable ici.

En pleine forme, le 11 Parigi mérite d'être suivi, la distance étant son sport. C'est notre dernière minute. Quant au 7 Cirano, c'est un bel outsider à ce niveau : iI vient du reste de montrer le bout du nez dans cette catégorie. A lui de confirmer.

Les pronostics :

8. Passalito

9. Royal Robbins

7. Cirano

15. J'Aurais Du

5. Quartzdargent

11. Parigi

4. Ascot Angel

La dernière minute :

11. Parigi

Résultats du dimanche 29 mai à Longchamp :

La dernière minute est 5e.

