Quinté+ du mardi 31 août 2021 à Dieppe : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 31 août 2021 à Dieppe, le Prix de la Région Normandie. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Plat. 1.100 mètres. Ligne droite. Purs-sangs de 3 ans et plus.

Des trois entraîneurs présentant deux partants, nous en avons retenu un chez Mathieu Boutin (le 2 Tudo Bem parce qu'il a réussi les deux fois où il s'est produit sur ce tracé singulier, voilà pourquoi il est notre favori), un chez Jean-Vincent Toux (le 6 Euryale, car beaucoup mieux placé dans les stalles de départ que le 1 Mubaalegh) et les deux Wattel, que sont le 5 Satisfied, vu à son avantage en dernier lieu au niveau supérieur, et le 4 Milord's Song, qui n'a, de toute sa déjà longue carrière, jamais terminé plus loin que 5e.

Quant au 11 Excalibur, il est un véritable spécialiste des parcours rectilignes, qui vient de faire une bonne rentrée, dont, de l'aveu de son entraîneur, il s'est totalement remis. Autrement dit, lui aussi peut prétendre à un excellent classement dans ce handicap ultra-ouvert, comme toujours.

Les pronostics

2. Tudo Bem

6. Euryale

11. Excalibur

5. Satisfied

8. Toijk

4. Milord's Song

16. Fuchsia



La dernière minute

11. Excalibur