Quinté du mardi 30 mai 2023 à Angers : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 30 mai 2023 à Angers, le Handicap d’Angers Loire Métropole. Départ à 18h00. 15 partants (le 2 Montussan est non partant). Plat. Handicap. 1.350 mètres. Corde à droite. Bon terrain. Pur-sang de 4 ans et plus.

Distance courte, bon terrain et lice à 0 : chacun comprendra que la corde jouera encore une fois un premier rôle dans ce lot assez homogène. Notre favori, le 1 Wonder Boy, ne devrait pas avoir de problème pour renouer avec le succès, tandis que le 9 Elusive Foot, même s’il vient d’échouer sur le mile de Chantilly, devrait remettre les aiguilles à l’heure, étant ici mieux placé dans les stalles de départ.

L’outsider de RTL, le 6 Nordeste, sera cette fois avantagé par la distance et le fait qu’il aime dominer les débats. Dès lors, même s’il n’a pas été revu à l’arrivée d’un quinté depuis des lustres, il peut cette fois prétendre à une belle place dans la bonne combinaison de celui-ci.

En bas de tableau, le 16 Kemoco Bello mérite une pièce comme on dit, avantagé qu’il sera pas son petit poids…























































Les pronostics :

1. Wonder Boy

9. Elusive Foot

6. Nordeste

15. Just In Time Game

16. Kemoco Bello

5. O Trasno

8. Chirimiri













L’outsider de RTL :

6. Nordeste

Résultats du dimanche 28 mai à Saint-Cloud :

Le favori de RTL se classe 5e, derrière l’outsider de RTL (2e).

