Loto : les résultats du lundi 22 mai 2023

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce lundi 22 mai est le suivant : 22 - 33 - 37 - 42 - 43 avec le 4 en numéro chance.

Aucun joueur n'a trouvé les cinq bons numéros et le numéro chance, le jackpot de 4 millions d'euros n'est donc pas remporté. Un joueur a trouvé les cinq bons numéros et remporte 141.991,20 euros. 26 joueurs ont trouvé quatre bons numéros et un numéro chance, remportant 1.332,90 euros chacun. Enfin, 207 Français ont empoché 603,80 euros en trouvant quatre bons numéros.

Les numéros du second tirage étaient les suivants : 3 - 16 - 22 - 44 - 46.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : F 6816 5656 ; J 7652 0698 ; J 9290 4316 ; K 0677 6122 ; M 1128 6304 ; M 7795 5669 ; N 9625 2834 ; Q 5777 4089 ; R 2135 1494 ; R 6998 3968.



Prochain rendez-vous avec le Loto mercredi 24 mai, avec une cagnotte de 5 millions d'euros mis en jeu.

