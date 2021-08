Quinté+ du mardi 3 août 2021 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Jordan Philippy pour le quinté du mardi 3 août à Deauville, le Prix de la Villa Lucie. Départ 13h50. 16 partants. Plat. 1.300 mètres. Piste en sable fibré. 4 ans et plus.

Ce mardi sur l'hippodrome de La Touques, les chevaux du quinté empruntent le parcours de vitesse de la piste en sable fibrée. Il faudra faire preuve d'une aptitude à la surface, et potentiellement être proche du groupe de tête, car il est parfois difficile de refaire du terrain sur ce tracé.

Le 7 Shere Calm semble parfaitement répondre à cette description, et disposera d'un atout fraîcheur souvent utile à ce moment de la saison. Associons lui en priorité le 5 Hot Spot, en pleine forme et adepte de la course en tête. Confirmé sur le sable, cet outsider paraît très valable.

Ensuite, le 1 Simply Striking, qui fait preuve d'une régularité à toute épreuve, le 15 Griegos, facile lauréat à Marseille disposant d'une situation pondérale cohérente, et le 10 Power Jack, à créditer de très belles fins de course dans des épreuves dites "à conditions", seront autant de possibilités pour les premières places.

Enfin, accordons également du crédit au 13 Magic Vati, effectuant une rentrée à domicile, et au 11 Faithfilly Man, de retour sur une surface qu'il affectionne particulièrement.

Les pronostics :

7. Shere Calm

5. Hot Spot

1. Simply Striking

15. Griegos

10. Power Jack

13. Magic Vati

11. Faithfilly Man

La dernière minute :

15. Griegos



Résultats du dimanche 1er août à Clairefontaine :

Installé en 3e position de notre pronostic, le 8 Sitoutvabien s'est imposé plaisamment aux dépens du 6 Lettyt Fight et du 10 Flyingbeauty. Le 9 Salocin a ensuite pris la 4e place devant le 1 Blue Swan, honorable 5e.