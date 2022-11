Quinté du mardi 29 novembre 2022 à Deauville : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du mardi 29 novembre 2022 à Deauville, le Prix du Manoir de la Salamandre. Départ à 13h50. 15 partants (le 5 Wishuponastar est non partant). Plat. Handicap. 1.900 mètres. Piste en sable fibré. Pur-sang de 3 ans et plus. Il fallait jouer le 9, le 1, le 11, le 15 et le 13.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Pas de souci avec notre favori, qui devrait rapidement être pointé aux commandes de ce quinté. Le 6 Lamento est en effet un pur-sang dominateur et courageux dans les phases finales, qui décevrait en ne terminant pas dans la bonne combinaison sur cette surface qui a toujours eu ses faveurs (trois courses, une victoire, deux podiums).

La forme récente nous a ensuite guidé dans la sélection que nous vous proposons. C’est le cas du 4 Lingering Dream, récent placé à ce niveau, et du 1 Watch Him, que le 15 à la corde contraindra une nouvelle fois aux grands extérieurs.

Le 8 Mashmedia, notre dernière minute, vient lui aussi de bien courir à ce niveau. Entraîné sur place et dépendant d’un effectif en forme, il a la distance et un quinté de ce type dans les jambes. Pour la cote, le 3 Wonder Boy semble être un bon choix. Sa valeur est intéressante et sa forme actuelle sûre...

Les pronostics :

6. Lamento

4. Lingering Dream

1. Watch Him

8. Mashmedia

13. Hoodwinker

9. Indian Pacific

3. Wonder Boy

La dernière minute :

8. Mashmedia

Résultats du dimanche 28 novembre à Toulouse :

Le favori de RTL se classe 4e. La marche était trop haute pour la dernière minute qui ne confirme pas.

