Quinté+ du mardi 29 mars 2022 à Saint-Cloud : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du mardi 29 mars 2022 à Saint-Cloud, le Prix de la Gloriette. Départ à 13h50. 15 partants. Plat. Handicap. 2.400 mètres. Gazon. Purs-sangs de 4 ans et plus. Il fallait jouer le 1, le 7, le 14, le 9 et le 15.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Pour l'ensemble de son œuvre récente, le 8 Naishan est un favori logique, qui décevrait en ne disputant pas l'arrivée. On n'ira pas jusqu'à dire que c'est aujourd'hui ou jamais... mais presque. Le 7 Big Call, qui a montré des moyens dans cette catégorie en dernier lieu, sera retenu ensuite, tout comme le 1 Monsieur Xoo, le plus capé de ce lot assez hétérogène.

Notre dernière minute, le 5 Always Welcome, a un quinté de ce genre dans les jambes et devrait faire oublier ses deux dernières sorties à ce niveau, disons-le, assez décevantes, et se réhabiliter totalement. Le 13 Watchmen, dont l'entraîneur reste assez mitigé, a pour lui d'être une chance évidente au papier. C'est donc un bel outsider.



Les Pronostics

8. Naishan

7. Big Call

5. Always Welcome

1. Monsieur Xoo

3. Breath Of Fire

13. Watchmen

10. Kingstown



La dernière minute

5. Always Welcome



Résultats du dimanche 27 mars à Auteuil :

Le favori de RTL a gagné. La dernière minute, qui était la préférée des parieurs au betting, a cruellement déçu.