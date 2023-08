Quinté du mardi 29 août 2023 à Dieppe : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 29 août 2023 à Dieppe, le Prix de la Région Normandie. Départ à 18h00. 15 partants (le 15 Baba Sim est non partant). Plat. Handicap. 1.100 mètres. Ligne droite. Terrain très souple. Pur-sang de 3 ans et plus.

Le 1 Tudo Bem, tenant du titre, s’était imposé l’an passé aux dépens du 4 Mubaalegh. Ces deux spécialistes du tracé sont une nouvelle fois deux obligations dans cette joute, auxquels il faudra adjoindre la candidature du 8 Chirimiri, auquel le terrain très souple attendu devrait donner des ailes.

Le 9 Furioso sera retenu pour la même raison, le terrain, avec la pondération relative à son âge, les trois ans étant en effet très rarement mis à l’honneur dans cette épreuve. C’est du reste le seul de cet âge retenu dans notre sélection.

L'outsider de RTL, le 5 Droit de Parole, est avec notre favori et le 12 King Robbe, que nous avons laissé de côté, l'un des trois représentants de Mathieu Boutin au départ. Même si Christian Demuro lui a préféré le 14 Amazon Prince, on peut faire confiance à Stéphane Pasquier pour obtenir le meilleur classement possible avec lui.















































































































































Les pronostics :

1. Tudo Bem

8. Chirimiri

4. Mubaalegh

9. Furioso

13. Rancon Royale

5. Droit de Parole

14. Amazon Prince







































































































































L’outsider de RTL :

5. Droit de Parole

Résultats du dimanche 27 août à Deauville :

Le favori de RTL échoue du minimum. L’outsider de RTL est 6e. La sélection indique le Tiercé.

