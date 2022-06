Quinté+ du mardi 28 juin 2022 à Auteuil : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du mardi 28 juin 2022 à Auteuil, le Prix de Chantilly. Départ à 13h50. 13 partants. Haies. Handicap. 3.900 mètres. Chevaux de 5 ans. Il fallait jouer le 5, le 11, le 7, le 6 et le 1.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

En dépit du faible nombre de partants, ce n'est pas simple. Bien sûr, Il faut retenir les deux "Nicolle", le 10 Parimix, parce qu'il est bien 8 placé au poids, et notre dernière minute, le 8 Musikaa, parce qu'elle est est pleine forme et que cette course réussit bien aux femelles en général.

Notre favori, le 6 Chichi de la Vega, s'il se donnait pleinement cette fois, a indéniablement les moyens de vaincre toutefois. Il en appel de sa récente chute, alors qu'il était compétitif pour le podium. Pour une cote, avec son petit poids, le 12 Ironie du Lac ne sera surtout pas laissée de côté.

Les pronostics :

6. Chichi de la Vega

10. Parimix

12. Ironie du Lac

5. Ho la la Forez

8. Musikaa

1. Hokusai Vallis

9. Hockney Vallis

La dernière minute :

8. Musikaa

