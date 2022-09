Quinté du mardi 27 septembre 2022 à Compiègne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 27 septembre 2022 à Compiègne, le Prix de Beaune. Départ à 13h50. Haies. Handicap. 3.800 mètres. 15 partants (le 15 Cirano de Pail est non partant). Chevaux de 5 ans et plus.

Il faut encore attendre de gros rapports dans ce quinté, tant il est difficile à déchiffrer. Nous faisons de notre coté confiance au top-weight de l’épreuve, le 1 Le Huron, dépendant d’un effectif où l’on court peu en général, mais toujours bien.

Arrivé d’Angleterre à l’automne dernier, le 4 Champagne Mistery séduira les amateurs d’outsiders. Il est certes l’un des vétérans de la course, mais il a montré de belles choses sur notre sol, son dernier échec ne comptant pas. Sa valeur étant intéressante dans cette joute, il est envisageable sur le podium : c’est notre dernière minute.

Parmi les bons outsiders, relevons les noms de Capodimonte, qui dépend d’un effectif en forme, ou de The Tickler, qui retrouve les balais après deux courses places. Le 10 Eximia s’essaye à ce niveau à une valeur désormais plus élevée, mais l’hippodrome du Putois est un peu son jardin. Alors…

Les pronostics :

1. Le Huron

4. Champagne Mistery

16. Capodimonte

12. The Tickler

3. Happyday

5. Futbolisto

10. Eximia

La dernière minute :

4. Champagne Mistery

Résultats du dimanche 25 septembre à Vincennes :

Comme on pouvait le craindre, le favori de RTL est parti au galop. La dernière minute, tenue trop loin dans le parcours, ne peut faire mieux que 6e.

