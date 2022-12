Quinté du mardi 27 décembre 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le mardi 27 décembre 2022 à Vincennes, le Prix de Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. 2.100 mètres. Grande piste. Départ à l’autostart. Trotteurs de 5 et 6 ans.

Les 5 ou les 6 ans ? Telle est l’énigme posée par ce quinté. Confiance aux jeunes, après réflexion, et à Jean-Michel Bazire, qui en présente trois au départ, tous des « H ».

Notre préféré, le 13 Have Seven, n’a pas (encore) de références sur la distance et avec ce mode de départ. Mais tout s’apprend. Il a cependant la qualité pour s’imposer, s’étant déjà montré meilleur que le 16 Hamilton Star et le 10 Hurella, ses compagnons d’entraînement, qui lui sont opposés ici.

Notre dernière minute, le 2 Hold Up du Digeon, ne manquera pas de supporters, du fait de sa forme, de son bon numéro au départ et du talent d’Eric Raffin.

Pour la cote, nous avons retenu le 5 Galon de Vire, une première chance, tout comme le 11 Hasur Dairpet, l’un des plus rapides sur ce parcours, ce qui n’est pas écrit dessus…

Les pronostics :

13. Have Seven

16. Hamilton Star

12. His Lovely Haufo

5. Galon de Vire

11. Hasur Dairpet

2. Hold Up du Digeon

10. Hurella

Le dernière minute :

2. Hold Up du Digeon

Résultats du dimanche 25 décembre à Vincennes :

Sans démériter, la favorite de RTL ne prend que la 3e place. On en attendait mieux, vu l’engagement. Vive déception avec la dernière minute, 7e, qui craque en fin de parcours. Manque de rythme, encore ?

