Quinté du mardi 25 juillet 2023 à Dieppe : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du mardi 25 juillet 2023 à Dieppe, le Prix de Sussex. Départ à 18h00. 8 partants. R1C8. Plat. Classe 2. Première épreuve. Handicap divisé. Réf : + 18,5. 1800 mètres. Corde à droite. Terrain : Lourd. Pour chevaux de 4 ans. Non partants : 1 Nightlab, 2 Hollyhock, 3 True Tedesco, 5 Ashgar, 7 After The Rain, 10 Anctot, 12 Everillo, 13 Gaylor Senora

Ce mardi, les galopeurs seront à l’honneur sur l’hippodrome de Dieppe. Avec le terrain qui est passé lourd, il y a hécatombe de non partants. Le 6 Tollevast a séduit pour ses premiers pas dans les Quinté+, le 11 mai à ParisLongchamp. Il n’a pu confirmer dans la foulée à La Teste, mais a depuis remporté facilement une épreuve pour cavalières. Il devançait alors des sujets comme Bevan (valeur 41) et Officer Of State (valeur 43). Cette ligne l’autorise à briguer un nouveau trophée ici.

Le 15 Looking At Me n’est pas en reste non plus. Elle n’a été devancée que d’une courte encolure par une certaine Darkaniya le mois dernier. Sa rivale a depuis remporté une listed. Seule ombre au tableau, elle doit s’élancer de la corde 15 en dehors.

Le 8 Baron Palatchi a glané deux handicaps au printemps, dont le dernier en date en faisant grosse impression. Malgré la nouvelle pénalisation, l’élève de Marcel Rolland constitue un sérieux client. De plus, il sera monté par « monsieur Quinté » Stéphane Pasquier. L’ancien pensionnaire de Jean-Claude Rouget, le 9 Grand Balcon, a couru de première pour son essai sous son nouvel entraînement. Sa seule prestation dans les handicaps s’est soldée par une victoire. Il s'agit d'un outsider de premier choix.

Le 14 Laurent vient de créer la surprise dans un quinté à La Teste. Il a été certes pénalisé, mais il aura l'avantage d'affectionner le terrain du jour et peut profiter de sa forme. Le 16 Restless Spirit a changé d'environnement et sera rallongé pour l'occasion. Il déçoit rarement depuis le début de sa carrière. Méfiance. Le 11 Romantic Rose s'est classée cinquième pour son unique tentative en terrain lourd et a dominé un lot moins relevé à ParisLongchamp. Elle profitera de la moindre défaillance.

Les pronostics :

6. Tollevast

15. Looking At Me

8. Baron Palatchi

9. Grand Balcon

14. Laurent

16. Restless Spirit

11. Romantic Rose

































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

9. Grand Balcon



Résultats du dimanche 23 juillet 2023 à La Teste :

La favorite de RTL n’a pas été en mesure de s’illustrer. Par contre, l’outsider de RTL obtient une bonne deuxième place.