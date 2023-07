Quinté du lundi 24 juillet 2023 à Compiègne : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du lundi 24 juillet 2023 à Compiègne, le Prix des Hauts-de-France. Départ à 18h00. R1C8 – 16 partants - Plat – Classe 2 - Handicap divisé – Femelles - Première épreuve – réf : + 17,5 ; +21 – 1600 mètres – corde à gauche – Terrain : Bon souple - Pour galopeurs de 3 ans et plus.













































Les galopeurs tiendront le haut de l’affiche pour démarrer cette semaine, avec un nouvel événement sur l’hippodrome de Compiègne. L’aptitude à la piste est vraiment un élément important à prendre en compte, raison pour laquelle nous avons placé le 2 Pingo en tête de notre sélection. Elle a évolué à quatre reprises sur l’hippodrome du Putois, pour trois succès et un accessit. Confirmée dans ce genre de tournois, elle offre de sérieuses garanties.

Le 6 Sassica a repris sa bonne série en 35,5 de valeur et ne semble plus loin de sa course désormais. Il va falloir simplement doser l’effort sur une distance un peu longue pour ses réelles aptitudes. Le 4 Missalia a joué de malchance en dernier lieu à Saint-Cloud. Auparavant, elle courait de première pour son essai dans les gros handicaps. On la rachète. Mise dans du coton par Mikel Delzangles, le 10 Alathéa a réalisé une rentrée pleine de promesses récemment, sur le parcours qui nous intéresse. Elle va logiquement monter en puissance là-dessus et peut se sortir de son numéro 14 dans les stalles.

Notre outsider, le 8 Faster, a également réalise un sans-faute ici-même. En cinq tentatives sur cette piste, elle a toujours fait l’arrivée, dont une victoire. Elle est mieux « garée » dans les boites que nos préférées. Gare à elle ! Le 11 Snowfinchsemble bien placée au poids pour son entrée en matière dans les handicaps. Elle dépend de l’entraînement en grande forme d’Henri-Alex Pantall et pourra rapidement être dans le coup avec sa stalle 1. Le 16 Hénouville a pleinement rassuré lors de ses deux dernières sorties. Bien que son entourage aurait préféré la voir en deuxième épreuve, elle n’en reste pas compétitive pour les bonnes places.

Les pronostics :

2. Pingo

6. Sassica

4. Missalia

10. Alathéa

8. Faster

11. Snowfinch

16. Hénouville

































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

8. Faster



Résultats du samedi 22 juillet 2023 à Enghien :

La bonne série se poursuit avec un joli quinté indiqué en six chevaux. Le favori de RTL a par contre déçu, étant beaucoup trop tendu, tandis que l’outsider de RTL s’est imposé à la cote de 20/1.