Quinté du vendredi 21 juillet 2023 à Cabourg : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du vendredi 21 juillet 2023 à Cabourg, le Grand Prix de la Ville de Cabourg. Départ à 20h15. R1C3. 16 partants. Trot. Course B. Européenne. 2750 mètres. Corde à droite. Pour Trotteurs de 5 à 10 ans.

Ce vendredi soir à Cabourg se disputent deux temps forts du meeting, le Prix Fandango sous la selle et le Grand Prix de la Ville de Cabourg, qui sert de support aux paris à la carte. Jument de classe du lot, le 16 Happy Valley a lutté avec Idao de Tillard, tout en dominant Hohneck au cours du dernier meeting hivernal.

Même s’il n’est jamais simple de rendre les mètres à Cabourg, la fille de Royal Dream découvre une belle occasion de renouer avec la victoire, qui la fuit depuis un an sur cette piste… Le 1 Héradamès vient de dicter sa loi en 1’12’’3 sur les 2775 mètres de la Côte normande. S’il réédite ce chrono au premier échelon, il est évident qu’il ne sera pas loin de la vérité.

Après un long break, le 2 Infant Perrine a affiché un net regain de forme pour son deuxième parcours de rentrée. S’il négocie correctement les virages à droite, qu’il découvre, il peut regarder ses aînés dans le blanc des yeux. Notre outsider, le 4 Ghostbuster, est un ton en dessous des précités.

Néanmoins, il évolue dans son jardin sur cet hippodrome. En huit sorties, il y a enregistré quatre succès et deux accessits. Le 8 Falco des Rochers évolue totalement déchaussé pour la troisième fois de sa carrière et mérite d’être repris en confiance. Le 6 First du Bois fait également partie des spécialistes de cette piste. Cela fait deux ans qu’il termine dans l’argent. Le 13 Hidaglo des Noés est peut-être moins performant qu’il ne l’a été au printemps.













































Les pronostics :

16. Happy Valley

1. Héradamès

2. Infant Perrine

4. Ghostbuster

8. Falco des Rochers

6. First du Bois

13. Hidalgo des Noés

































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

4. Ghostbuster



Résultats du mercredi 19 juillet 2023 à Vichy :

Le pronostic de RTL vous a indiqué la bonne combinaison du quarté dans le désordre en seulement cinq chevaux, le favori de RTL a conclu à la 3e place. L’outsider de RTL n’a pu se montrer menaçant dans la phase finale.



