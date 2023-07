Quinté du dimanche 23 juillet 2023 à La Teste-de-Buch : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du dimanche 23 juillet 2023 à La Teste-de-Buch, le Prix Journal "Le Veinard". Départ à 15h15. R1C3 – 16 Plat – Classe 2 - Handicap divisé – Première épreuve – réf : + 21,5 - 2000 mètres – corde à droite – Terrain : Bon Souple - Course réservée aux galopeurs de 4 ans et plus.

Il est assez surprenant de voir un Quinté sur l’hippodrome de La Teste-de-Buch un dimanche, même s’il s’agit d’une réunion intéressante avec deux listeds au programme. Cela étant écrit, il faut essayer de trouver la bonne solution de la première épreuve du handicap. Le 11 Aiche de Bretel a crevé l’écran par sa fin de course dans le Quinté de référence, le 22 juin sur cette piste. Son jockey, Cristian Demuro, la découvrait à cette occasion. Elle évolue sur la montante après des grandes vacances. Tous les feux sont au vert !

Le 7 Lili Blue n’a qu’une course dans les jambes, mais se présente invaincue en deux sorties sur cette piste. Il va falloir compter avec elle ! Le 8 El Torero constitue un véritable "Poulidor" dans les handicaps. Il mériterait de voir ses efforts récompensés par une victoire. Le 3 Gift Of The G connaît le tracé et dispose d’une pointe de vitesse acérée dans la phase finale. Son numéro en dehors dans les stalles ne représente pas un gros désavantage pour cet attentiste.

Le 4 Dantes, notre outsider, vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières performances. Il évolue à domicile et a repris de la fraîcheur. Avec Maxime Guyon et sa position idéale à la stalle 1, il présente des atouts favorables dans son jeu. Le 5 Va S'y Mix connaît la piste sur le bout des sabots et sera avantagé par le rallongement de la distance. Le 1 Fantastic Spirit détient les meilleurs titres et vient de prouver sa forme à Madrid. Il revient dans l'Hexagone avec de légitimes ambitions.













































Les pronostics :

11. Aiche de Bretel

7. Lili Blue

8. El Torero

3 Gift Of The G

4. Dantes

5 Va S’y Mix

1. Fantastic Spirit

































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

4. Dantes



Résultats du vendredi 21 juillet 2023 à Cabourg :

